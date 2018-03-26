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На Закарпатті затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дочки

26.03.2018 14:45

23 березня до поліції звернулася директор школи в одному із сіл Берегівського району, яка заявила про зґвалтування 10-річної учениці її батьком.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 34-річний місцевий мешканець підозрюється у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 ККУ. Інформацію про це правопорушення внесено у єдиний реєстр досудових розслідувань.

На Берегівщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дочки

Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua

 

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