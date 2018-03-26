На Кубани судят двух подонков, изнасиловавших и убивших 15-летнюю девушку

Сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Краснодарскому краю завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего гражданина Азербайджана и его 26-летнего сообщника. Мужчин подозревают в групповом изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки на черноморском курорте, в Новороссийске.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ.

По версии следователей, вечером 10 июля 2017 года обвиняемый гражданин Азербайджана Ализаде Анар Али-оглы встретился в Ленинском парке с 15-летней Екатериной Бибик, проживавшей в районе Мефодиевского рынка. С тех пор девушку живой не видели.

В тот же вечер мать Екатерины обратилась в правоохранительные органы. Она знала только, что дочь ходила навещать бабушку на Донскую улицу, но домой на Керченскую потерпевшая не вернулась.

Как установили следователи, Ализаде предложил Екатерине прогулку по берегу моря. За ними заехал на автомобиле приятель азербайджанца. Под предлогом совместного времяпрепровождения мужчины отвезли девушку на "ГАЗели" в лесной массив.

"Остановившись в безлюдном месте в селе Мысхако Новороссийска, мужчины поочередно изнасиловали девочку и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера", - говорится в пресс-релизе. После этого младший из фигурантов, желая скрыть преступление, задушил жертву.

Убийцы скрылись с места происшествия, но через несколько часов вернулись, чтобы спрятать тело погибшей. Перед этим младший из насильников еще раз надругался над телом. Затем они унесли труп подальше в лес и бросили там.

Младшего подозреваемого удалось поймать по горячим следам. Мужчина дал признательные показания и указал место, где спрятал труп. 13 июля в 1:30 тело потерпевшей было найдено в районе садово-огородного товарищества "Светлячок".

Ализаде был объявлен в розыск. Его удалось задержать на границе Ингушетии и Северной Осетии. Туда он доехал на попутке в сопровождении своей матери, писала "Живая Кубань".

"Наш бдительный сотрудник МВД РСО-Алания сразу же узнал в этом парне подозреваемого. Его достали из машины и сразу заковали в наручники. Его мама все время была рядом, - рассказал очевидец. - Мать наверняка уже все знала. Вела себя очень сдержанно, да и он тоже. Видимо, сразу поняли, что все - "приехали".

В процессе расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, генетические, психолого-психиатрические. Подследственных заключили под стражу. Им инкриминировали п. "а" ч. 3 ст. 131 ("Изнасилование") и п. "а" ч. 3 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ.

Кроме того, фигуранту-"некрофилу" предъявили обвинение по п. "в, к" ч. 2 ст. 105 ("Убийство") и ч. 1 ст. 244 ("Надругательство над телом умершего") УК РФ. // NEWSru.com