У Києві уродженець Закарпаття в компанії двох товаришів украли із авто сумки з речами

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Подія сталася у Голосіївському районі: зловмисники Розслідується кримінальне провадження.
О 15:30 на вулиці Конєва на паркувальному майданчику біля спортивного клубу зупинився автомобіль «Subaru» - і вийшли троє чоловіків.
Поліцейські, які знаходилися неподалік, побачили, як зловмисники ненадовго зупинилися біля «Mitsubishi Pajero», відчинили позашляховик, забрали із салону дві сумки і поспішили до свого «Subaru». Правоохоронці відразу їх затримали і викликали на місце події слідчо-оперативну групу для документування правопорушення».
У чоловіків вилучили пристрій для сканування сигналізації та викрадені речі, серед яких був також ноутбук. За заявою потерпілого загальний матеріальний збиток – близько 10 тисяч гривень.
Затримані – 44-річний уродженець Закарпаття, раніше судимий за крадіжку, 33-річний мешканець Київської області, судимий за шахрайство, та 43-річний киянин. Зараз вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, за якою передбачено до п’яти років позбавлення волі, повідомляють у відділі комунікації поліції Києва. // zakarpattya.net.ua
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