Министр обороны Великобритании заявил о выдаче ордеров на арест «сомнительных» российских активов

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в понедельник, 26 марта, в ходе визита в Эстонию, что мир консолидировался с Лондоном, выразив поддержку по поводу позиции в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает агентство Reuters. Ранее британские власти обвинили Россию в химической атаке на Скрипалей при помощи нервно-паралитического вещества. В ЕС и США ход расследования и выводы Лондона одобрили.

По словам главы военного ведомства, Британия в ответ на химатаку в Солсбери намерена принять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал на пресс-конференции в Таллине Уильямсон (цитата по "Интерфаксу").

"Правительство в ближайшие недели и месяцы будет работать очень старательно и обеспечит, чтобы этими проблемами занимались", - подчеркнул он. Глава Минобороны отметил, что он не готов рассказать о возможных дальнейших шагах Великобритании в отношении России. Об этом должна сообщить премьер-министр Тереза Мэй, пояснил он.

В свою очередь, министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что "правительство Эстонии полностью верит объяснениям Великобритании в отношении химической атаки в Солсбери".

По словам главы Минобороны Британии, общая позиция мировых держав - мощный сигнал Кремлю и президенту РФ Владимиру Путину. Он отметил, что Путин хочет внести раскол в отношения Британии и ее союзников, но западные страны показали, что они едины, поддержав Лондон.

Уильямсон предупредил, что терпение международной общественности по "делу Скрипаля" на пределе. По его словам, поддержка Великобритании со стороны союзников сама по себе стала поражением для Путина. // NEWSru.com