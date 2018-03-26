Полсотни зарвавшихся «слуг» пропустили 90% голосований в марте - КИУ (список)

Двое народных депутатов не пропустили в марте ни одно голосование. Это Виктор Пинзеник и Иван Спорыш, оба из "Блока Петра Порошенко".

В марте 51 народный депутат пропустил 90% голосований Верховной Рады. Из них пятеро не проголосовали ни разу (не нажимали «за», «против» или «воздержался»).

Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний, на которых произошло 399 голосований, передает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц: Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий) и нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Значительная часть депутатов проголосовала лишь несколько раз. Так, один раз за месяц нажал кнопку Дмитрий Добкин («Оппозиционный блок»), трижды – Денис Омельянович («Оппозиционный блок»), шесть раз – Константин Жеваго (внефракционный), 8 из 399 – Михаил Добкин («Оппозиционный блок") и Надежда Савченко (внефракционная).

В списке депутатов, которые почти не голосовали, также есть ряд других известных фамилий: Евгений Мураев (принял участие в 3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%), Вадим Рабинович (6%), Наталия Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).

Указанные депутаты пропустили голосование ВР по неизвестным причинам. То есть не из-за болезни или командировки. Как правило, на момент голосований политики присутствовали в зале парламента.

Народные депутаты, пропустившие 90% голосований:

Бакулин Е.М.

Клюев С.П.

Константиновский В.Л.

Онищенко А.Р.

Ярош Д.А.

Добкин Д.М.

Омельянович Д.С.

Жеваго К.В.

Добкин М.М.

Савченко Н.В.

Богомолец А.В.

Левочкина Ю.В.

Мураев Е.В.

Солод Ю.В.

Звягильский Ю.Л.

Ларин С.М.

Фурсин И.Г.

Березкин С.С.

Чепинога В.М.

Бондарь В.В.

Долгий А.С.

Святаш Д.В.

Шенцев Д.А.

Писаренко В.В.

Кивалов С.В.

Богуслаев В.А.

Хомутынник В.Ю.

Пресман А.С.

Поплавский М.М.

Рабинович В.З.

Левочкин С.В.

Бойко Ю.А.

Богдан Г.Д.

Куприй В.М.

Мисик В.Ю.

Королевская Н.Ю.

Барвиненко В.Д.

Мартыняк С.В.

Тимошенко Ю.В.

Гиршфельд А.М.

Корнацкий А.А.

Джемилев М.

Климов Л.М.

Семенченко С.И.

Зубик В.В.

Дунаев С.В.

Супруненко А.И.

Шуфрич Н.И.

Денисенко А.П.

Ивахив С.П.

Матвейчук Е.Л.

Как сообщалось, 40 народных депутатов пропустили в декабре 2017 года более 90% голосований, хотя часть из них была зарегистрирована в Верховной Раде Украины. // УНИАН