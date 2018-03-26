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У місті Вишневе поліція затримала трьох підозрюваних у розбійному нападі

26.03.2018 16:17

Троє зухвалих молодчиків напали на перехожого вночі і жорстоко побили. Відкрито викрали у чоловіка мобільний телефон, гаманець з грошима, документи. Після чого зникли у невідомому напрямку.

Повідомлення про напад надійшло до поліції Київщини о 3.30 годині ночі від 37-річного жителя Вишневого.

Фото Головне управління Національної поліції в Київській області.

На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції Києво-Святошинський відділ Поліціїї

Під час проведення низки невідкладних розшукових заходів оперативники сектору кримінальної поліції спільно зі співробітниками сектору превенції Вишнівського відділення поліції встановили нападників та затримали їх.

Ними виявилися 34-річний чоловік, раніше судимий за скоєння тяжких злочинів, та двоє 19-річних його поплічників, всі місцеві жителі.

Наразі трьом молодикам оголошено підозру за ч.2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

ГУ Нацполіції в Київській області

 

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