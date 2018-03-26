В Днепре парень, заступившийся за девушку, получил два пулевых ранения и удар ножом

Во время отдыха в кафе 23-летний мужчина заступился за девушку, к которой приставали двое парней. В ходе выяснения отношений, пострадавший получил два пулевых ранения из стартового пистолета и удар ножом в руку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел 25 марта около 3-х ночи возле кафе на ул. Передовой. Заявитель рассказал полицейским, что во время конфликта с двумя мужчинами получил пулевые ранения в шею и спину, а также ножевое ранение в руку. Он сообщил, что с места преступления нападавшие уехали на такси.

Благодаря проведенным розыскным мероприятиям в течение часа полицейские задержали обоих мужчин в супермаркете, куда они отправились после стрельбы. Пистолет обнаружили неподалеку на полу.

Нападающих доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции г. Днепра и задержали в порядке ст. 208 УПК. Установлено, что подозреваемым 20 и 22 года, они жители Днепра, нигде не работают. Им вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Молодым людям грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. // Сегодня