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США вышлет 60 российских дипломатов, Франция — 4, Германия — 4, Польша — 4, Дания — 2, Украина — 13

26.03.2018 16:14

Польша и Германия объявили о высылке российских дипломатов. Каждая страна решила выдворить по четыре россиянина. В понедельник посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД страны, после чего министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович объявил решении страны. Послов России также вызвали в министерства иностранных дел стран Прибалтики и Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия высылает четырех российских дипломатов, пишет DW.

Среди дипломатов, высылаемых из США, 12 сотрудников российской миссии при ООН. Речь, как пояснил собеседник агентства, идет о сотрудниках российских спецслужб, использующих миссию при ООН как прикрытие.

Высылаемые дипломаты должны будут покинуть Соединенные Штаты в течение семи дней.

Украина выдворяет 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко. Таким образом - США вышлет 60 российских дипломатов, Франция — 4, Германия — 4, Польша — 4, Дания — 2, Украина — 13

 

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