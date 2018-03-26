В Лозовой 17-летняя девица организовала свое «похищение» и требовала у матери 100 тысяч

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Девушка ушла из дома, а на следующее утро на телефон ее матери пришло сообщение, в котором похитители потребовали выкуп за дочь
В городе Лозовая Харьковской области 17-летняя девушка организовала собственное похищение. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.
По данным ведомства, несовершеннолетняя ушла из дома на прогулку, не сказав ничего матери. На следующее утро на телефон 37-летней женщины пришло сообщение, в котором похитители потребовали выкуп за дочь в размере 100 000 гривен.
Женщина обратилась в полицию. Правоохранители установили местонахождение девушки: она находилась в одной из квартир в многоэтажном здании в Лозовой.
"Жилье снял ее 23-летний знакомый. 17-летняя девушка сообщила полицейским, что историю с вымогательством она придумала сама", – пишут в отделе коммуникации.
Сейчас полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины. // Сегодня
В четверг 22 марта народного депутата Украины Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Ее обвиняют в подготовке госпереворота и покушения на жизнь...