Родителям погибших в Кемерово детей не дают опознать тела без подписки о неразглашении - СМИ

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Сообщается, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к «Зимней вишне».
Родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении.
Об этом «Эху Москвы» на условиях анонимности рассказал один из горожан, сообщает радиостанция в Twitter.
Кемеровчанин Александр отметил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к «Зимней вишне».
«По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. В больницах остаются десять человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек. // УНИАН
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