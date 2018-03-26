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МИД: Высылаемые российские дипломаты являются представителями спецслужб РФ

26.03.2018 18:10

Сейчас в ведомстве готовят вручение ноты временно поверенному РФ в Украине о выдворении дипломатов и объявлении их персонами нон грата

В украинском МИД заявляют, что российские дипломаты, которых собираются выслать, являются представителями спецслужб РФ. Об этом в эфире "112 Украина" сказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

МИД

"В духе солидарности с нашим британскими партнерами, трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками мы сегодня вместе с компетентными органами приняли решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, которые остались, это и из Киева, и из Генконсульства России на территории Украины. Мы получили все доказательства, эти 13 являются представителями российских спецслужб. В ближайшее время состоится их выдворение с территории Украины. Буквально сейчас состоится вручение соответствующей ноты временно поверенному РФ в Украине о выдворении этих дипломатов и объявления их персонами нон грата", - сказала она.

"Это только начало той политики по отношению к России, что приведет к ее дальнейшей изоляции из-за ее пренебрежения к международному праву, нарушении как суверенитета и территориальной целостности нашего государства, так и использования запрещенного оружия на территории другого государства. Конечно, нужно усилить санкционные рычаги по РФ, и все партнеры понимают", - добавила Беца.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

 

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