Москва наказала здати паспорти громадян РФ всім російським військовослужбовцям на Донбасі (аудіо)

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Служба безпеки України отримала чергові докази присутності російських військових у незаконних збройних формуваннях так званих «Д/ЛНР».
На аудіозаписах переговорів терористів, які були перехоплені СБУ, можна почути наказ з Москви - терміново здати паспорти громадян РФ всім російським військовослужбовцям, які воюють на території ОРДЛО, та отримали документи прикриття – паспорти фейкових республік.
В четверг 22 марта народного депутата Украины Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Ее обвиняют в подготовке госпереворота и покушения на жизнь...