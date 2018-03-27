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Москва наказала здати паспорти громадян РФ всім російським військовослужбовцям на Донбасі (аудіо)

27.03.2018 00:38

 Служба безпеки України отримала чергові докази присутності російських військових у незаконних збройних формуваннях так званих «Д/ЛНР».

На аудіозаписах переговорів терористів, які були перехоплені СБУ, можна почути наказ з Москви - терміново здати паспорти громадян РФ всім російським військовослужбовцям, які воюють на території ОРДЛО, та отримали документи прикриття – паспорти фейкових республік. 

 

Прес-центр СБ України

 

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