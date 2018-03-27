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У столиці затримали шахраїв, які намагалися продати незаконно привласнену квартиру

27.03.2018 01:13

Зловмисниці розмістили оголошення про продаж столичного помешкання. Під час оформлення договору купівлі-продажу із покупцем вони надали документи, які свідчать, що вісімнадцять років тому вони придбали квартиру на Оболоні. У той же час у реєстрі пізніших років фігурував справжній власник, який на цей час помер.

Співробітники столичного главку поліції отримали оперативну інформацію про групу аферистів у сфері нерухомості. На час перевірки зловмисники вже розмістили оголошення про продаж однокімнатної київської квартири на Оболонському проспекті і вели перемовини із потенційними покупцями.

Фото Поліція Києва.

 

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, поліцейські отримали офіційні підтвердження із різних інстанцій про те, що станом на 2013 рік у документах на право власності вказаний власник, який помер у 2010 році і не залишив спадкоємця. У той же час, за твердженням аферистів, вони нібито купили цю квартиру у 2000 році. Також правоохоронці мали підтвердження, що нотаріус, який фігурує у договорі купівлі-продажу шахраїв, не здійснював оформлення вказаного помешкання у 2000 році.

Фото Поліція Києва.

Правоохоронці провели комплекс заходів - і сьогодні, під час оформлення попереднього договору купівлі-продажу столичної квартири за 24 тисячі доларів США та передачі однієї тисячі задатку затримали зловмисниць - маму і доньку, мешканок Миколаївської області.

 

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів документують правопорушення. Договір, за яким ще вісімнадцять років тому 48-річна жителька Миколаєва стала власницею квартири на Оболоні, направлений на експертне дослідження.

 

Відділ комунікації поліції Києва

 

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