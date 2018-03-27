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На Миколаївщині чиновниця мінюсту вимагала хабар за оформлення права власності на спадщину

27.03.2018 01:48

Правоохоронці затримали посадовця в робочому кабінеті після надходження всієї суми хабара

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного з районних управлінь юстиції Миколаївської області.

хабар

Про це повідомляє 1NEWS з посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагала від місцевої мешканки 8600 гривень за сприяння та безперешкодне оформлення права власності на спадщину.

Правоохоронці задокументували, що гроші за «послугу» перераховувались на банківські реквізити родички зловмисниці.

Співробітники СБ України затримали посадовця в робочому кабінеті після надходження всієї суми хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

 

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