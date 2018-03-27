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Исландия приостанавливает дипломатический диалог с Россией и бойкотирует ЧМ-2018

27.03.2018 02:31

Исландия заявила, что приостанавливает диалог на высоком уровне с Россией и не будет присутствовать на Чемпионате мира по футболу в связи с причастностью России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом сообщает МИД страны.

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"Среди мер, принятых Исландией, - временная отсрочка всего двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями. Следовательно, исландские лидеры не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России этим летом", - говорится в сообщении.

Правительство Исландии также призвало Россию дать объяснение тому, как нервно-паралитический агент, первоначально произведенный в советских лабораториях, стал использоваться для нападения на гражданских лиц в Великобритании.

"Правительство Исландии настоятельно призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования, и полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия", - говорится в сообщении.

Также в МИД страны был вызван дипломат РФ в Исландии. // 112.ua

 

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