Исландия приостанавливает дипломатический диалог с Россией и бойкотирует ЧМ-2018

Исландия заявила, что приостанавливает диалог на высоком уровне с Россией и не будет присутствовать на Чемпионате мира по футболу в связи с причастностью России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом сообщает МИД страны.

"Среди мер, принятых Исландией, - временная отсрочка всего двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями. Следовательно, исландские лидеры не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России этим летом", - говорится в сообщении.

Правительство Исландии также призвало Россию дать объяснение тому, как нервно-паралитический агент, первоначально произведенный в советских лабораториях, стал использоваться для нападения на гражданских лиц в Великобритании.

"Правительство Исландии настоятельно призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования, и полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия", - говорится в сообщении.

Также в МИД страны был вызван дипломат РФ в Исландии. // 112.ua