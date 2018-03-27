Увага! У Вінницькій області поліція розшукує педофіла (фото)

Лівобережним відділенням поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області встановлюється особа чоловіка, якого підозрюють у вчиненні розпусних дій відносно малолітньої дівчинки.

Прикмети розшукуваного: вік – 35-40 років, зріст – 175-180 см., волосся русяве світле, обличчя кругле, очі карі, ніс великий, губи пухлі, середньої тілобудови, розмовляє українською мовою (суржиком).

Був одягнений у чорну болонову куртку до пояса, чорні спортивні штани, на правій руці мав обручку з жовтого металу. При собі мав матерчату сумку темно-сірого кольору.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити особу розшукуваного, прохання негайно повідомити до поліції за телефонами (063)1961233, (093)6120302 або 102.

Конфіденційність гарантовано.

Поліція Вінниччини