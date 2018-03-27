Увага! У Вінницькій області поліція розшукує педофіла (фото)

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Лівобережним відділенням поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області встановлюється особа чоловіка, якого підозрюють у вчиненні розпусних дій відносно малолітньої дівчинки.
Прикмети розшукуваного: вік – 35-40 років, зріст – 175-180 см., волосся русяве світле, обличчя кругле, очі карі, ніс великий, губи пухлі, середньої тілобудови, розмовляє українською мовою (суржиком).
Був одягнений у чорну болонову куртку до пояса, чорні спортивні штани, на правій руці мав обручку з жовтого металу. При собі мав матерчату сумку темно-сірого кольору.
Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити особу розшукуваного, прохання негайно повідомити до поліції за телефонами (063)1961233, (093)6120302 або 102.
Конфіденційність гарантовано.
В четверг 22 марта народного депутата Украины Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Ее обвиняют в подготовке госпереворота и покушения на жизнь...