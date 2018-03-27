На Закарпатті та Львівщині трьох осіб затримали за підкуп посадовців поліції

На Закарпатті родина фігуранта групового розбійного нападу намагалася «домовитися» з поліцейськими про звільнення його з-під варти та пом’якшення кваліфікації статті. А у Львівській області відкупитися хабарем намагався чоловік, який скоїв крадіжку. За обома фактами підкупу поліція розпочала досудові розслідування.

Закарпатським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано інформацію щодо спроби окремих осіб втягнути поліцейських до корупційних дій. Після проведеної перевірки встановлено, що до заступника начальника Іршавського відділення закарпатської поліції звернулися родичі підозрюваного у розбійному нападі, вчиненого групою осіб. 20-річного фігуранта рішенням суду було відправлено під варту. Саме про сприяння у зміні запобіжного заходу фігурантові злочину та перекваліфікацію частини інкримінованої йому статті на більш м’яку намагалися домовитися з підполковником поліції.

Хабар у розмірі 12 тисяч гривень посадовцю поліції до його службового кабінету принесли 47-річна мати закарпатця та його старший брат. Після надання неправомірної вигоди правоохоронцю обоє були затримані на місці події працівниками внутрішньої безпеки поліції та поліції Закарпаття. Слідчим управлінням поліції у Закарпатській області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Уникнути відповідальності, шляхом надання грошової «подяки», спробував і 31-річний житель Яворівського району Львівської області. Про це у рапорті Львівському управлінню Департаменту внутрішньої безпеки поліції повідомив оперуповноважений кримінального блоку Яворівського відділу поліції у Львівській області.

Львів’янин, який скоїв крадіжку майна, звернувся до 33-річного капітана поліції з проханням передати хабара очільнику Яворівського відділу поліції. Гроші надавались в обмін на те, щоб поліція не розпочинала кримінальне провадження. Чоловіка попередили, що його пропозиція - кримінальне правопорушення, однак він передав начальникові місцевої поліції через оперуповноваженого 3 тисячі гривень «відкупних». З цими речовими доказами він був затриманий оперативниками управління внутрішньої безпеки поліції та працівниками поліції Львівщини.

На теперішній час тривають слідчі дії та заходи щодо оголошення викритим хабародавцям підозри та затримання їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За надання неправомірної вигоди службовій особі законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України