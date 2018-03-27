В МИД Польши заявили об ощутимом оживлении российских спецслужб в стране

Чапутович пояснил, что российские службы стали активно проявлять слишком большой интерес к состоянию вещей в Польше.

На фоне ситуации с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля, в Польше заявили о том, что чувствуют заинтересованность со стороны российских спецслужб.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Польское радио.

«Это проявление солидарности с Великобританией. Однако, независимо от этого, наши соответствующие службы испытывают большой интерес со стороны российских служб и видят выполнение ими деятельности, противоречащей Венской конвенции. Это очередной сигнал, что к угрозе со стороны России надо относиться серьезно», - подчеркнул руководитель польской дипломатии.

Кроме этого, вице-премьер Ярослав Говин после спецоперации сотрудников Агентства внутренней безопасности, которые задержали лицо, подозреваемое в шпионаже в пользу России, заявил, что Польша не является беззащитной в борьбе против российских шпионов.

Он отметил, что Россия проводит в Польше широкомасштабную оперативную деятельность.

«Если известно, что российская сторона пыталась влиять на исход выборов в таких странах, как США, Франция, то у нас нет никаких иллюзий, что российская разведка проводит оперативную работу на территории Центрально-Восточной Европы, в частности в Польше. Нынешние события подтверждают, что наши службы держат палец на пульсе. Польское государство не является и не будет, в этом деле беззащитным», - заявил вице-премьер.

Как сообщалось, Варшава выдворила четырех российских дипломатов. Министр иностранных дел страны Яцек Чапутович сообщил, что дипломаты должны покинуть территорию Польши до 3 апреля до 24.00. // УНИАН