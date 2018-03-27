Люди покупают страйкбольное оружие, чтобы почуствовать командный дух и выпустить пар

В Украине в последние годы активизировалось развитие такого вида спорта как страйкбол, связано это с тем, что страйкбол (Airsoft) - это отличный командный спорт, который позволяет игрокам испытать себя и почувствовать себя членом единой команды решающей по сути имитацию боевой задачи.

Любой может стрелять в неподвижную бумажную мишень или банки из под пива, но что делать с стрельбой по чему-то, что думает, реагирует, перемещается, координирует и общается с другими и даже отстреливается? Это заставляет игрока решать проблемы, о которых он в обычной жизни и не задумывался. Взяв в руки страйкбольное оружие, игрок должен суметь перехитрить своего оппонента не только с помощью собственного ума, но и командного мышления, поэтому члены команды должны быть одним целым.

Кроме того, когда вы ухаживаете за своей собственной амуницией и пневматическим оружием, это может помочь вам лучше понять механику его работы, а снаряжение для страйкбола не ограничено его использованием в этом виде спорта, как например пейнтбольное. Большое количество страйкбольного снаряжения имеет практическое значение в реальном мире как тактическое снаряжение.

Как и любой другой командный спорт, страйкбол позволяет игрокам оттачивать свои навыки совместной работы и решения проблем. Поскольку это командообразование, это повышает самооценку, а также помогает в развитии навыков управления временем и работе с различными людьми.

Рядом с таким способом времяпровождения, как видеоигры, этот спорт позволяет эмулировать конфликты в реальном мире, которые предполагают принятие быстрых решений под напряжением. Еще это дает шанс выпустить пар и стресс, после напряженной недели работы, пару часов страйкбольных сражений во время уикенда позволяют получить позитивный зарад, на будущую неделю.

Страйкбол - для непосвященных - это имитация настоящего боя, подобная пейнтболу, но с несколькими важными отличиями. Реальная версия компьютерной игры «Call of Duty» - это часто используемое сравнение.

Это спорт, основанный на честности, поскольку пневматическая винтовка или пистолет могут стрелять только небольшим (6 мм) пластиковым шариками с низкой скоростью, что не оставляет никакой отметки на одежде, поэтому игрокам требуется честно заявить, когда в них попали, что делает это совершенно другим опытом чем пейнтбол.

Страйкбольное оружие, хоть и в большинстве случаев абсолютно похоже на настоящие модели армейского вооружения, совершенно не смертельно, хотя игроки должны надевать защитные очки, так как шарик, может попасть в глаз. Младшим игрокам также предлагается использовать полные маски для защиты своих зубов.

Игровые зоны разделена на комнаты и коридоры, если это в помещении, которые обеспечивают битву, наполненную забавой для начинающих игроков и подходящую задачу для более опытных бойцов.

Игроки могут прийти и взять в аренду необходимое для игры снаряжение, включая винтовку и защиту лица / глаз, но опытные бойцы предпочитают покупать личное оружие и аксессуары, за которым они ухаживают и знают его сильные и слабые стороны.

Реплики страйкбольного оружия, производимые различными компаниями, это как правило точные копии таких известных марок как AK47, M4A1, израильские TAR-21 и британские L85 и SLR. Вместо настоящих пуль, страйкбольные стволы стреляют пластмассовыми гранулами, приводимыми в движение электричеством или сжатым газом.

Страйкбол стал невероятно популярным видом спорта во всем мире со многими тысячами людей из всех слоев общества, как новых, так и старых, с нетерпением ожидающих новых сражений друг с другом либо просто на заднем дворе с друзьями, до крупных сражений в лесных массивах, заброшенных зданиях, специально построенных городских постройках или даже настоящих джунглях.