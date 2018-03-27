У Миколаєві нетвереза жінка викинула з моста у річку власну дитину (фото)

Рятували дев’ятимісячне немовля з крижаної води і патрульні, і медики, і громадяни, і співробітники ДСНС. Горе-матір поліцейські затримали та доставили до відділку.

Про подію до поліції повідомили очевидці 26 березня близько 21:00. Люди почули, як жінка несамовито кричить, що кинула у річку з моста свою дитину. Екіпаж патрульних прибув за лічені хвилини. Немовля не встигло потонути, врятував зимовий комбінезон, але течією його віднесло від місця падіння. Терміново поліцейські взялись до пошуків хлопчика.

Побачив дитину лейтенант поліції Андрій Білоус. Патрульний, не зволікаючи, покликав на допомогу громадян, які були на човновій станції. Вони швидко спустили човен на воду, допливли до дитинки, дістали із крижаної води та передали поліцейському, який кинувся у річку, аби швидше загорнути маленького у свою службову куртку. У цей час саме приспіли лікарі швидкої.

Зараз немовля перебуває у лікарні. Медики борються за його життя та надають усю необхідну допомогу.

Зі слів родички зловмисниці встановлено, що раніше жінка неодноразово висловлювала наміри викинути свою дитину або з вікна багатоповерхівки, або ж із мосту. Сьогодні, посварившись зі своїм чоловіком та будучі у нетверезому стані, горе-матір здійснила свої наміри.

ЇЇ дії слідчі кваліфікують, як замах на вбивство малолітнього (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). 40-річній зловмисниці загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Поліція розшукує усіх можливих свідків злочину, які можуть надати свідчення слідству, а також звертається із проханням до водіїв транспортних засобів, які могли зафіксувати подію на відеореєстратори, надати відеозаписи та інформацію, що може стати корисною у розслідуванні, до Центрального відділу поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5 або за телефонами (0512) 53-12-71, 49-87-00, 49-87-01, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області