Власти Рязанской области объявили траур по жертвам пожара в Кемерово. А потом... передумали

27.03.2018 03:23

Правительство Рязанской области разместило на своем сайте пресс-релиз об объявлении траура в память о погибших на пожаре в Кемерово. Позже эта информация исчезла с сайта правительства, пишет рязанская интернет-газета «Вид сбоку». Издание также опубликовало скриншот пресс-релиза.