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Власти Рязанской области объявили траур по жертвам пожара в Кемерово. А потом... передумали

27.03.2018 03:23

Правительство Рязанской области разместило на своем сайте пресс-релиз об объявлении траура в память о погибших на пожаре в Кемерово. Позже эта информация исчезла с сайта правительства, пишет рязанская интернет-газета «Вид сбоку». Издание также опубликовало скриншот пресс-релиза.

Кроме того, власти попросили местные СМИ удалить информацию про траур, пишет «Вид сбоку». По данным издания, с этой просьбой к журналистам обратились сотрудники министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области; каким именно СМИ была адресована просьба, «Вид сбоку» не указывает.
 
Пожар в здании торгового центра Зимняя вишня в Кемерово. 25 марта 2018
 
Поиск в гугле показывает, что заметка про траур сначала появилась в РИА Новости, но затем была отредактирована (старая версия сохранилась в кэше). Некоторые местные издания (например, Rg62.infoи Ya62.ru) удалили материалы про объявлении траура.
 
В то же время во многих СМИ эта информация сохранилась.
Издания либо удаляли новость, либо меняли текст, используя другую информацию по теме: о соболезнованиях губернатора, проверке рязанских торговых центров, отмене развлекательных мероприятий.
ВИД СБОКУ
  • В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе по меньшей мере восемь детей. Пострадали более 40 человек, 13 из них остаются в больницах.
  • В Кемеровской области 27, 28 и 29 марта объявлены траурными днями. Трехдневный траур также объявлен в Ингушетии. Национальный траур не объявлялся: российские законы не регламентируют, в каких случаях это должно происходить. // Медуза

 

 

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