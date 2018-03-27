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Вместе с Путиным к митингующим кемеровчанам прибыли ОМОН и автозаки

27.03.2018 09:38

 В Кемерово на площади Советов, где проходит митинг после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", силовики стягивают силу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно информации, к площади подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа, пять автомобилей "скорой помощи".

"ТАСС"

Участники митинга неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Напомним, что сегодня утром жители Кемерово вышли на митинг с требованием раскрыть правдивые данные о погибших в результате пожара. Сообщалось, что участники не верят официальным данным властей, также они отмечают, что на тушение пожара было привлечено недостаточное количество спасателей.

В город прибыл и Владимир Путин, который среди причин происшествия назвал халатность и разгильдяйство. // 112.ua

 

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