Вместе с Путиным к митингующим кемеровчанам прибыли ОМОН и автозаки

В Кемерово на площади Советов, где проходит митинг после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", силовики стягивают силу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно информации, к площади подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа, пять автомобилей "скорой помощи".

Участники митинга неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Напомним, что сегодня утром жители Кемерово вышли на митинг с требованием раскрыть правдивые данные о погибших в результате пожара. Сообщалось, что участники не верят официальным данным властей, также они отмечают, что на тушение пожара было привлечено недостаточное количество спасателей.

В город прибыл и Владимир Путин, который среди причин происшествия назвал халатность и разгильдяйство. // 112.ua