В квартире столичной многоэтажки обнаружили тело женщины в крови

В ночь на 27 марта в квартире по улице Елизаветы Чавдар, 4 обнаружили тело женщины. Умершая была вся в крови.

Трагедия произошла в квартире на 17 этаже. «Скорая» прибыла на место вызова около 01:10. Врачи констатировали смерть женщины. Об этом Информатор сообщает с места происшествия.

Известно, что 42-летняя женщина жила в съемной квартире. По предварительной версии, это могло быть убийство или самоубийство. Более подробную информацию патрульные и следователи пока не разглашают. Около подъезда дома, где случилась трагедия, находились одна из родственниц умершей. Она была в шоковом состоянии и сильно плакала. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.