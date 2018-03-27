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ГПУ и НАБУ проводят следственные действия относительно главы САП

27.03.2018 10:07

ГПУ совместно с НАБУ проводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкий.

Об этом в эфире программы “Свобода слова” сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает УНН.

Генпрокуратура и НАБУ проводят следственные действия относительно Н.Холодницкого

“В соответствии с законодательством, ГПУ вместе с НАБУ проводила следственные действия, касающиеся, в том числе, руководителя САП господина Холодницкого. Сейчас следственные действия только начинаются. Пока что мне нечего сообщить, потому что только в результате определенных допросов, экспертиз я смогу сообщить о том есть ли признаки уголовных преступлений зафиксированных прослушивающим устройством, которое было установлено в кабинете руководителя САП”, — сказал он.

Напомним, в эфире программы “Свобода слова” генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в этом году состоятся судебные процессы над большинством лишенных неприкосновенности народных депутатов.

 

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