На митинге в Кемерово в списках погибших и пропавших более 150 фамилий. В морге не нашли детей
27.03.2018 10:28
В Кемерово на стихийном митинге, посвященном трагическому пожару в ТЦ "Зимняя вишня", люди пытаются добиться правды о количестве жертв. Собравшиеся расспрашивают выступающих насчет слухов о сотнях погибших в пожаре и составляют свои списки погибших и пропавших без вести.
Власти официально признали гибель 64 людей. Но на митинге в списки записались родственники 67 погибших, сообщает "Тайга.инфо".
В списке тех, кто на митинге записывает пропавших, уже 85 фамилий.
Кроме того, в штабе, созданном родственниками жертв трагедии, вывешен список погибших, в котором более 40 детей, сообщает "Интерфакс".
"Мы уже получили информацию о четырех попытках суицида родителей", - заявил один из выступавших на митинге. Он попросил власти помочь родственникам погибших.
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По данным VSE42.ru, в здании морга на Волгоградской улице активисты на нашли трупов несовершеннолетних. "В морге только трупы взрослых. Ни одного ребенка, нам не говорят, где они, мы в шоке", - рассказали изданию горожане.
На площади Советов у здания областной администрации, где проходит митинг, одна из участниц акции рассказала корреспонденту VSE42.ru, что погибших детей увезли на хладокомбинат, расположенный на улицп Тухачевского.
Позже стало известно, что на митинг вернулась группа, которая проверяла морг. Как передает "Тайга.инфо", местный житель Андрей Васильченко рассказал, что в списках в морге было 64 человека. Он также отчитался о поездке на хладокомбинат. По словам мужчины, трупов там не было. // NEWSru.com
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