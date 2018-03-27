На митинге в Кемерово в списках погибших и пропавших более 150 фамилий. В морге не нашли детей

Власти официально признали гибель 64 людей. Но на митинге в списки записались родственники 67 погибших, сообщает "Тайга.инфо"

В списке тех, кто на митинге записывает пропавших, уже 85 фамилий.

Кроме того, в штабе, созданном родственниками жертв трагедии, вывешен список погибших, в котором более 40 детей, сообщает "Интерфакс"

"Мы уже получили информацию о четырех попытках суицида родителей", - заявил один из выступавших на митинге. Он попросил власти помочь родственникам погибших.

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