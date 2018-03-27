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В Запорожской области часовой в/ч стрелял, чтобы задержать нарушителя – «дядю с собачкой»

27.03.2018 10:38

В Мелитополе Запорожской области мужчина пытался незаконно проникнуть на территорию воинской части Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

В Запорожской области мужчина пытался проникнуть на территорию воинской части

"По предварительной информации, мужчина, который оказалася жителем с. Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области, 1978 года рождения, вместе с собакой пересек ограждение аэродромного поля и двигался в сторону складов вооружения", - говорится в сообщении.

Мужчину заметил военнослужащий и немедленно доложил об этом дежурной части. Заметив патрульного нарушитель начал убегать. Военнослужащий подал команду "Стой, буду стрелять" и после невыполнения требования остановиться, совершил предупредительный выстрел вверх, после чего нарушитель остановился и был задержан.

У задержанного при осмотре не было при себе документов, подтверждающих личность, оружия и взрывчатых веществ не обнаружено. Задержанный был передан представителям Национальной полиции.

 

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