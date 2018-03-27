Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 27.03.2018

В период с 20 по 26 марта с.г., не смотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, интенсивность огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории увеличилась. Всего в этот период подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили до 70 огневых налетов (за прошлый недельный период до 20) из 82/120-мм минометов, БМП и танков.

Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Опытное, Троицкое, Луганское, Лебединское, Талаковка, Водяное и Широкино. Кроме того, противник в районе Станица Луганская обстреливал подразделения ВС Украины из стрелкового вооружения, что является нарушением соглашения о разведении сил в данном районе.

Оккупанты продолжали активное ведение воздушной разведки боевых порядков ВС Украины. В период с 20 по 26 марта с.г. зафиксировано 12 разведывательных полетов БПЛА ВС РФ, в т.ч. 2 полета БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины.

По окончании проведения выборов президента РФ (18 марта с.г.) части и подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск с 20 марта с.г., а также другие “силовые структуры” оккупационных войск переведены в повседневный режим деятельности.

В частях и подразделениях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на военных полигонах “Южный”, “Центральный”, “Славный”, “Ударный” и “Приморский” продолжают интенсивно проводиться мероприятия боевой подготовки. При этом основные усилия противника направлены на подготовку и проведение батальонных тактических учений, а также сдачу итоговой проверки за зимний период обучения.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей командованием российских оккупационных войск продолжают проводиться мероприятия по уточнению мобилизационного ресурса, подготовке приписного личного состава, организации взаимодействия между воинскими частями и комиссариатами с практической отработкой вопросов оповещения приписного состава, а также развертыванием пунктов приема личного состава.

Для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 20 по 26 марта с.г. с территории России было доставлено около 1 000 тонн ГСМ на ж/д. ст. Иловайск и около 800 тонн ГСМ на ж/д. ст. Красная Могила.

В Горловке оккупанты активно ищут «лиц, имеющих медицинское образование», для укомплектования 3-й омсбр - в бригаде ощущается катастрофическая нехватка медиков. «Поиск» медиков доходит до подомового и поквартирного обхода согласно учётам военкомата (ищут по медицинским ВУСовкам – военно-учетным специальностям).

В этой же 3-й бригаде оккупантов в Горловке уже в течение нескольких суток ряд подразделений переведены на питание сухпайком из-за невозможности обеспечить горячее питание личного состава непосредственно в местах дислокации. По уверению командования, данные трудности носят исключительно временный характер.

В Донецке подразделения «быстрого реагирования» «МВД ДНР» переведены на казарменный режим и находятся в повышенной боевой готовности. Причина проведения данных мероприятий на этот момент неизвестна.

В Дебальцево «правоохранители ДНР» провели ряд облав и арестов «ветеранов ополчения», которые имели связи с ранее задержанным «полевым командиром» боевиков Ю.Свиридовым (поз. «Мачете»). Задержано не менее десятка боевиков.

Продолжается эпопея с проверкой компьютеров и гаджетов боевиков и российских наемников в ряде подразделений 1-го АК. В приказном порядке запрещено использование «мобильных устройств связи» в служебное время. За нарушение приказа командование обещает самые жесткие меры наказания.

Одновременно в 1-м и 2-м АК командование в приказном порядке отбирает командиров подразделений на переподготовку на базе Южного военного округа ВС РФ. Отобранные кандидаты в своей массе не высказывают желания отправляться в РФ, поскольку, по рассказам вернувшихся с «переподготовки», российские инструктора относятся к обучаемому контингенту из «ЛДНР» как к «людям второго сорта», не взирая на звания, должности и «боевые заслуги». Сами же российские инструктора, по мнению боевиков «ЛДНР», не владеют никаким боевым опытом, в связи с чем «переподготовка» не имеет смысла.

В подразделениях 1-го АК усилиями «замполитов» и ряда командиров начата широкая кампания по искоренению «систематических нарушений воинской дисциплины». В ход идут «позорные стенды» под общим девизом «Они позорят наше подразделение», некие «воспитательные штрафы» и даже угрозы «досрочного увольнения» (в условиях растущей безработицы в депрессивных городках и посёлках на оккупированной территории эта угроза воспринимается болезненно). // Группа «Информационное Сопротивление»