На хабарі затримали керівницю однієї з громадських спілок Черкас

Грошові кошти жінка вимагала від інспектора Державної фіскальної служби за відмову від написаних в бік посадової особи скарг на нібито її неправомірну діяльність. Жінку затримали під час отримання зазначеної нею суми коштів. Під час затримання зловмисниця намагалася втекти та чинила опір працівникам поліції.

Працівниками Черкаського відділу поліції спільно з Черкаською місцевою прокуратурою та співробітниками внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Черкаській області викрито керівника громадської спілки, яка вимагала від посадової особи ДФС у Черкаській області грошові кошти в сумі три тисячі гривень за відмову від подальших скарг, які вона подавала до ДФС на нібито неправомірні дії вказаної посадової особи.

Жінку затримали на одній із зупинок громадського транспорту міста під час одержання обумовленої суми коштів. Під час затримання зловмисниця намагалася втекти, чинила опір працівникам поліції, пошкодила техніку та особисті речі поліцейських.

Затриманій оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Жінці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Разом з тим за вчинення опору співробітникам поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаської області