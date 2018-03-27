Россиянин, подстрелил из пистолета двух соотечественников, принявших двор его дома за сортир

Судья судебного участка N 6 Калужского судебного района вынес приговор в отношении 51-летнего жителя Калужской области. Он признан виновным в стрельбе по людям. Хулиган открыл огонь по прохожим, которые стали справлять естественные надобности в общественном месте.

Российская Фемида назначила "борцу за чистоту дворов" наказание в виде 360 часов обязательных работ, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

Установлено, что еще в конце марта 2016 года в ночное время осужденный находился у себя в квартире дома по Московской улице в Калуге. "По камере видеонаблюдения он увидел, как во двор дома зашли двое незнакомых ему лиц. Видя, что мужчины используют двор в качестве общественного туалета, он взял из дома пистолет, вышел на улицу и произвел выстрелы в потерпевших", - говорится в пресс-релизе.

Пострадавшие получили повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью. KP40 пишет, что потерпевшие в момент нападения испражнялись.

Уголовное дело было возбуждено по п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия"). Виновному грозил двухлетний срок лишения свободы. // NEWSru.com