Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 26.03.2018

До Малиновського відділу поліції звернулась 38-річна одеситка, яка повідомила, що невідома особа викрала з її помешкання мультиварку, мобільний телефон, портативну аудіоколонку та болгарку. Сума збитку становить чотири тисячі гривень. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення правоохоронці викрили та у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 20-річного жителя Донецької області. Зловмисник надав правдиві свідчення. Викрадене вилучено та повернуто власниці.

Працівники Подільського відділу поліції у скоєнні крадіжки металевих виробів та автомобільних запчастин з гаражу місцевої жительки на суму понад десяти тисяч гривень викрили 20-річного чоловіка. Від правопорушника отримано правдиві свідчення. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

ВК ГУНП в Одеській області