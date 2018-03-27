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Розпочато спецрозслідування стосовно 5-х так званих «командирів підрозділів народної міліції «ЛНР»

27.03.2018 11:43

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом участі 5 громадян України у діяльності терористичної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України

 

 

Розслідуванням встановлено, що поплічники терористів на теперішній час беруть участь у незаконній діяльності «6-го окремого мотострілецького козачого полку «ім. Матвія Платова» на посадах так званих командирів «мінометної батареї мотострілецького батальону», «розвідувального підрозділу», «гаубічної артилерійської батареї».

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

Зазначені структурні підрозділи силового блоку терористичної організації «ЛНР» перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України та військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними для відсічі збройної агресії Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганської області.

Внаслідок злочинних дій учасників терористичної організації військовослужбовцям Збройних Сил України, які несли службу в Новоайдарському та Попаснянському районах у 2015 році, завдано тілесних ушкоджень або спричинено їх смерть.

Оскільки бойовики переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, стосовно останніх розпочато процедуру спеціального досудового розслідування.

 

Довідково: за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України, вищевказаним особам загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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