На Житомирщині поліцейські виявили факти реалізації військової спецтехніки (фото)

Працівники спеціальної поліції та інших підрозділів поліції області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону у ході розслідування обставин пошкодження магістрального нафтопроводу вийшли на схему розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів. Упродовж двох тижнів було проведено низку обшуків у Новоград-Волинському районі та вилучено майже 200 об’єктів, підготовлених до продажу.

Серед виявленої техніки - БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, у т.ч. для транспортування людей по суходолу і на воді. Також вилучено значну кількість запчастин до неї, акумуляторні батареї, шини та інше.

На даний час встановлюється приналежність вищезазначеної техніки, у тому числі чи перебуває вона на відповідному обліку у військових частинах.

Водночас з’ясувалось, що в Інтернет-мережі на відповідних ресурсах фізичною особою розміщено оголошення про продаж вказаної техніки.

- Санкціоновані обшуки були проведені за кількома адресами, де зберігались транспортні засоби. Окрім, власне самої техніки, нами також вилучено і документи про її походження. Нині вказана в них інформація перевіряється, - прокоментував начальник поліції Житомирщини В’ячеслав Печененко.

Нині усі обставини розслідуються у рамках розпочатого за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Поліцією ініційовано клопотання щодо накладення арешту на вказану техніку до з’ясування усіх обставин.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін від 3 до 5 років або ув’язнення строком від 3 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області