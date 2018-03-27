На Волині викрито громадянку, яка намагалася підкупити прокурора

Володимир-Волинською місцевою прокуратурою Волинської області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито особу, яка надавала неправомірну вигоду працівнику одного з відділів місцевої прокуратури.

Про пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомив керівництво, відтак завдяки його принциповості правопорушницю було викрито і затримано в момент вчинення злочину.

Зокрема, зловмисниця надавала 100 доларів США процесуальному прокурору за не ініціювання питання про зміну раніше обраного їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою.

Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).

Довідково: санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Волинської області