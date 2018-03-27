Под Кривым Рогом мужчина после ссоры с женой подорвал себя гранатой

По предварительной информации, у семейной пары произошёл конфликт. Мужчина зашёл в уборную и взорвал гранату.

Как стало известно «Первому Городскому», мужчина – бывший участник АТО. Несколько дней назад у него с женой возник конфликт. Супруга уехала к своим родителям, но мужчина отправился за ней. После отказа помириться и вернуться домой, мужчина подорвал гранату прямо в уборной дома родственников жены.

Известно, что пара жила в Кривом Роге. Погибший работал кинологом.