Військова прокуратура Центрального регіону затримала інспектора-прикордонника на вимаганні коштів

26.03.2018 за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України на передачі неправомірної вигоди у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримано інспектора 3 категорії Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Затримання проводилось співробітниками військової прокуратури Центрального регіону України та Управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Через посередника інспектор-прикордоннник отримав від громадянина України частину неправомірної вигоди у розмірі 2800 гривень. Грошові кошти він узяв за вплив на керівництво Чернігівського прикордонного загону з метою влаштування вказаного громадянина на військову службу до прикордонного загону.

Загальна сума неправомірної вигоди, яку зловмисник зажадав за свої «послуги» складала 10 тисяч гривень.

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Довідково: ч. 2 ст. 369-2 КК України: «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди - караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років».

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України