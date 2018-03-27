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Кемеровский губер Тулеев попросил прощения у Путина, а не у родственников погибших

27.03.2018 12:55

Губернатор Кемеровской области решил не извиняться перед родственниками погибших, но отчитался перед президентом РФ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отчитался президентом России Владимиром Путиным на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерово.

Тулеев

Стенограмму заседания выложили на официальном сайте Кремля.

"Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – обратился Тулеев к Путину.

Также губернатор оправдывался тем, что когда докладывал Путину про 27 пропавших без вести человек, он не был осведомлен о масштабах трагедии.

"А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить," – сказал Тулеев.

Пользователи социальных сетей очень резко отреагировали на такое поведение и слова губернатора. Особенно их шокировал факт того, что Тулеев решил извиняться не перед родителями погибших детей, а перед президентом.

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