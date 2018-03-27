На Черкащині п’яний чоловік підірвав у хаті гранату

В одному з сіл Христинівського району, під час розпиття спиртних напоїв з товаришами, гр. К. в своєму помешканні підірвав вибуховий пристрій, після чого зник з місця події. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

На місце пригоди було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи, вибухотехніків та нарядів груп реагування патрульної поліції. Під час огляду будинку були вилучені предмети схожі на осколки бойової гранати та направлені на експертизу. Через деякий час гр. К. було затримано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), проводиться досудове розслідування.

Працівники поліції вдячні місцевим АТОвцям, які допомогли розшукати «підривника».

Христинівське відділення поліції ГУНП в Черкаській області