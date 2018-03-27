Киянина затримали за шахрайство при обміні валюти

Зловмисник знайшов клієнта у мережі інтернет через оголошення про обмін валют. Незаконна оборудка відбулася у салоні автомобіля, на якому шахрай зник. Нині його підозрюють у шести аналогічних злочинах.

До управлінь столичної поліції надійшло кілька заяв громадян про аферистів із обміну валют. Оперативники карного розшуку разом із працівниками слідчого управління проаналізували звернення потерпілих та зробили висновок: зловмисники діяли за новою схемою обману.

"Шахраї через мережу інтернет домовлялися із клієнтом про обмін валюти за вигідним курсом. При цьому не витрачали кошти на обладнання пункту обміну валют, а призначали зустріч просто на вулиці та міняли гроші у салоні автомобіля. Однак замість справжніх купюр підсовувати так звану «куклу», тобто звичайні папірці. Після комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці дізналися про зустріч із можливими аферистами, а на місці події побачили, що оборудка схожа на раніше описану потерпілими у шахрайствах", - розповів співробітник слідчого управління київської поліції Сергій Руденко.

Встановлено, що за попередньою домовленістю підприємець приїхав на зустріч, після чого сів у вказаний автомобіль. Там відбувся обмін іноземної валюти, при цьому чоловік отримав ретельно запаяну упаковку із гривнями на суму 200 тисяч. Кілька окремих купюр шахрай навіть продемонстрував комерсанту. Щойно клієнт вийшов із салону, автомобіль рушив із місця.

Оперативники миттєво відреагували, зупинили машину та затримали підозрілого «валютчика». У нього вилучили понад 10 тисяч доларів США, котрі він щойно «обміняв» підприємцю, а у потерпілого вилучили «куклу», яку він отримав від зловмисника.

«Потерпілі вже впізнали затриманого у двох раніше скоєних аналогічних шахрайствах. Загалом його обґрунтовано підозрюють у вчиненні шести аналогічних злочинів», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Суми, якими заволоділи фальшиві валютчики, коливаються від 5-ти до 20-ти тисяч доларів США.

Затриманий – 25-річний раніше не судимий киянин, який пересувався на орендованому автомобілі із викраденими державними номерами.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Суд арештував чоловіка із правом внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень.

Відділ комунікації поліції Києва