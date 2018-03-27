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У столиці затримали на хабарі працівника КМДА

27.03.2018 13:45

Працівники столичного управління захисту економіки Нацполіції та прокуратури АР Крим затримали службову особу Київської міської державної адміністрації під час одержання 15 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У хабарництві викрито головного спеціаліста одного з відділів Київської міської державної адміністрації. Оперативники Управління захисту економіки Нацполіції в місті Києві встановили, що даний службовець займався «поборами» з суб’єктів підприємницької діяльності.

хабар

У разі одержання неправомірної вигоди фігурант не застосовував заходи адміністративного впливу за порушення правил торгівлі та не втручався у господарську діяльність підприємців.

26 березня оперативники управління захисту економіки Нацполіції в місті Києві та працівники прокуратури АР Крим затримали працівника КМДА. Він одержав 15 тисяч гривень хабара, які були вилучені.

Нагадуємо, що на Вінниччині поліція затримала групу посадовців за організацію системи «відкатів».

Департамент захисту економіки
Національної поліції України
тел. довіри(098) 103-96-59
dze@ekon.np.gov.ua

 

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