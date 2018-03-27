Премьер-министр Соединенного Королевства: «Мы ликвидируем российскую шпионскую сеть»

Сейчас срочно разрабатываются предложения по укреплению защиты против всех форм "враждебной государственной деятельности" со стороны РФ, сообщила Тереза Мэй.

Великобритания не позволит Российской Федерации восстановить шпионскую сеть на британской территории. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила во время выступления в Палате общин по поводу отравления в г. Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщается на сайте британского правительства.

"Мы ликвидируем российскую шпионскую сеть в нашей стране и не позволим ее восстановить", – отметила Мэй.

Также она заявила, что сейчас срочно разрабатываются предложения по укреплению защиты против всех форм "враждебной государственной деятельности" со стороны РФ. В частности, речь идет о задержании на границе лиц, подозреваемых в такой деятельности, а также изучается вопрос о возможности предоставления дополнительных полномочий контрразведывательных органов с целью предотвращения враждебной деятельности иностранных агентов в Великобритании.

"Мы полностью используем наши полномочия для усиления мер по мониторингу и отслеживанию намерений тех лиц, которые путешествуют в Соединенное Королевство и могут заниматься деятельностью, угрожающей безопасности Соединенного Королевства и наших союзников", – заявила Мэй.

"Это включает усиленные проверки частных самолетов и грузовых перевозок, а также замораживание российских государственных активов в любом месте, если у нас будут доказательства, что они могут быть использованы для угрозы жизни или собственности гражданам или резидентам Великобритании", – отметила Мэй.

Кроме того, британский премьер сообщила, что власть принимает меры для выявления средств, полученных незаконным или коррумпированным путем, которые могут направляться преступникам или должностным лицам в Британии. // Сегодня