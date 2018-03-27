Трое мужчин погибли, пытаясь достать iPhone из выгребной ямы

В Узбекистане три человека насмерть отравились токсичными газами в выгребной яме.

Об этом сообщает МЧС республики.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 марта, в Папском районе Наманганской области.

Местный житель, уронив в выгребную яму во дворе своего жилого дома мобильный телефон, позвал для оказания помощи соседа, а сам спустился в выгребную яму, где потерял сознание. За ним в ямупоследовательно спустились сосед и отец, которые также потеряли сознание.

Двое мужчин умерли на месте, а отец владельца дома после оказания первой помощи был отправлен в районную больницу, где также скончался, не приходя в сознание.

В свою очередь в МВД Узбекистана уточнили, что причиной инцидента стало падение в уборную мобильного телефона iPhone. // Realist