Трое мужчин погибли, пытаясь достать iPhone из выгребной ямы

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В Узбекистане три человека насмерть отравились токсичными газами в выгребной яме.
Об этом сообщает МЧС республики.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 марта, в Папском районе Наманганской области.
Местный житель, уронив в выгребную яму во дворе своего жилого дома мобильный телефон, позвал для оказания помощи соседа, а сам спустился в выгребную яму, где потерял сознание. За ним в ямупоследовательно спустились сосед и отец, которые также потеряли сознание.
Двое мужчин умерли на месте, а отец владельца дома после оказания первой помощи был отправлен в районную больницу, где также скончался, не приходя в сознание.
В свою очередь в МВД Узбекистана уточнили, что причиной инцидента стало падение в уборную мобильного телефона iPhone. // Realist
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