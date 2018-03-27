На Київщині завдяки пильній сусідці затримано крадія

37-річний місцевий мешканець намагався обікрасти будинок, однак пильна сусідка повідомила в поліцію, яка перешкодила вчиненню злочину

Сьогодні, до Ірпінського відділу поліції від місцевої жительки надійшло повідомлення про те, що по вулиці Вериківського, що у м. Ірпінь до сусідів, які мешкають у двохповерховому будинку проник невідомий. Жінка додала, що чоловік проник у приміщення через вікно.

На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції. Правоохоронці на «гарячому» затримала чоловіка, який у будинку скоїв крадіжку особистих речей. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець. Чоловік у скоєному зізнався. Речові докази вилучено.

На місце події викликана місцева слідчо-оперативна група. Розпочато розслідування. Наразі перевіряється причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території регіону.

УПД Київської області