Ревнивые разборки в Днепре: голый мужик на улице и избиение молотком (фото, видео)

27 марта, около 1:00, на улице Философской заметили голого окровавленного мужчину, который стоял у калитки частного дома. Неравнодушные прохожие вызвали полицию. Прибывшие на место патрульные стали свидетелями семейного конфликта, который закончился дракой.

Оказалось, что вернувшись домой, мужчина обнаружил сожительницу в объятиях двух мужчин. Об этом сообщает Информатор с места события.

«Потерпевший, представившийся гражданином Румынии, рассказывает, что вернулся домой после работы и застал сожительницу с другим. Возможно их было двое. После этого обнаженный «любовник» напал на него с молотком и избил. Второй участник конфликта, на котором не было одежды, утверждает, что напали на него. По сути, они обвиняют друг друга», — рассказали правоохранители.

В момент конфликта в помещении находился мужчина, который рассказал свою версию событий. По его словам, избитый — экс-сожитель девушки: «Она решила разорвать с ним отношения, а он приходит постоянно, окна бьет. В этот раз сиганул через забор, увидел ее с другим и набросился на них двоих».

По предварительной информации, у потерпевшего травма головы. Его доставили в городскую клиническую больницу № 16. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Ирина Спивак

Фото, видео: Андрей Лысенко