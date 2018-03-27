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Ревнивые разборки в Днепре: голый мужик на улице и избиение молотком (фото, видео)

27.03.2018 15:13

 27 марта, около 1:00, на улице Философской заметили голого окровавленного мужчину, который стоял у калитки частного дома. Неравнодушные прохожие вызвали полицию. Прибывшие на место патрульные стали свидетелями семейного конфликта, который закончился дракой.

Оказалось, что вернувшись домой, мужчина обнаружил сожительницу в объятиях двух мужчин. Об этом сообщает Информатор с места события.

По словам пострадавшего, обнаженный мужчина напал на него с молотком и избил

«Потерпевший, представившийся гражданином Румынии, рассказывает, что вернулся домой после работы и застал сожительницу с другим. Возможно их было двое. После этого обнаженный «любовник» напал на него с молотком и избил. Второй участник конфликта, на котором не было одежды, утверждает, что напали на него. По сути, они обвиняют друг друга», — рассказали правоохранители.

Второй участник конфликта, на котором не было одежды, утверждает, что напали на него

В момент конфликта в помещении находился мужчина, который рассказал свою версию событий. По его словам, избитый — экс-сожитель девушки: «Она решила разорвать с ним отношения, а он приходит постоянно, окна бьет. В этот раз сиганул через забор, увидел ее с другим и набросился на них двоих».

Прибывшие на место патрульные стали свидетелями семейного конфликта

По предварительной информации, у потерпевшего травма головы. Его доставили в городскую клиническую больницу № 16. На место вызвали следственно-оперативную группу. 

Ирина Спивак

Фото, видео: Андрей Лысенко

 

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