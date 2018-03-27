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Нацбанк отказал белорусскому банку в согласовании покупки «Сбербанка» в Украине

27.03.2018 15:30

Причиной отказа является несоответствие заявителя требованиям украинского законодательства

Национальный банк Украины (НБУ) отказал белорусскому "Паритет банку" в согласовании приобретения украинской "дочки Сбербанка". Об этом говорится в пресс-службе НБУ.

viveski.info

"Национальный банк Украины отказал в согласовании опосредованного существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритет банк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что национальный банк сообщил о принятом решении заявителя, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.

В конце 2017 года белорусский "Паритет банк" подал заявку на покупку украинского подразделения российского "Сбербанка" - ПАО "Сбербанк".

Как сообщалось, 16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с российским государственным капиталом, которые работают в Украине: "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка", "Проминвестбанка" и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. // 112.ua

 

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