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После пожара в Кемерово числятся пропавшими 38 человек, из них более 20 — дети

27.03.2018 15:42

После пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" все еще числятся пропавшими без вести 38 человек. Серди них – более двадцати детей.

Так говорится в списке, опубликованном на сайте администрации города.

Картинки по запросу пожар в Кемерово

Также на сайте размещен список погибших на пожаре, личность которых установлена. В этом списке 25 человек.

Ранее во вторник в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести.

"Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести – дети, средний возраст – 10-13 лет", – сказал собеседник агентства.

Эти данные планируют передать в полицию.

Ранее член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил, что ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 – дети.

Между тем, отмечается, что спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара.

"Поисковая операция завершена. Все фрагменты тел на месте пожара собраны", – сказал собеседник агентства. // Сегодня

 

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