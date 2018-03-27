В Запорожье культурист, продававший спортсменам наркотики, во время задержания выпрыгнул в окно

В Запорожье в суд направлено дело студента высших учебного заведения, 27-летнего бодибилдера, который для своих занятий принимал сильнодействующие психотропные препараты и продавал их другим спортсменам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, мужчину задержали на продаже препаратов в соседний областной центр через интернет. Деньги наркоторговец получал на банковскую карточку через сеть.

"Объявления о продаже сильнодействующего лекарственного средства "метандиенон" подозреваемый разместил на специализированных сайтах в сети Интернет, а деньги за товар от покупателя, которым был житель города Днепр, получил на банковскую карту", – передают в прокуратуре.

Во время обыска на квартире подозреваемого полицейские также обнаружили психотропное вещество "сибутрамин".

"Во время проведения обыска молодой человек, испугавшись ответственности, выпрыгнул в окно, и скрылся от правоохранителей, однако в дальнейшем вернулся домой и активно способствовал раскрытию преступления", – говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт находится на рассмотрении в суде, а степень вины и меру наказания правонарушителя определит суд. // Сегодня