Доставка товаров из Китая в Украину: морские перевозки или срочная доставка авиа. Что выбрать?

Китай является лидером в производстве товаров химический, легкой, пищевой промышленности. Лучший выбор поставщика товара – очень важное условие удачного бизнеса. Ведь самая главная проблема, которая может произойти после подписания контрактов об успешном сотрудничестве с партнерами из Поднебесной – в максимально сжатые временные сроки доставить товар через внушительное расстояние.

Єксперті компании Pokupayko, которые уже 10 лет работают в сфере перевозок груза, рассказывают в чем выгода и отличия разных способов переаозки грузов из КНР.

Самый распространенный вариант доставить продукцию из Китая, которому отдают предпочтение многие предприниматели – это морской транспорт. Такой вариант транспортировки можно смело использовать для транспортировки товара разных габаритов и различного веса. Для доставки используют контейнеры, вместимость которых составляет до 26 тонн, а объем – до 76 м3.

Фото: pokupayko.com

Также перевозке контейнером подлежат и распространенные сборные грузы. Но учитывайте и то, что передвижение товара для нескольких получателей может осуществляться только в том случае, если товар подлежит хранению на долгое время и заказчик доставки готовый ждать до полноценной загрузки контейнера. Большим недостатком транспортировки путем моря является долгий срок доставки. Заказчик должен быть готовым к тому, что порою судоходные линии могут быть даже недоступными из-за условий погоды. К тому же, много времени идет на разгрузку и на погрузку продукции в портах.

Самым альтернативным вариантом для транспортировки товара считается авиаперевозка. К примеру, рейсом с Пекина в Киев можно доставить товар всего лишь за три дня или максимум за 5. А это очень даже оптимальное решение для переправки медикаментов, разной скоропортящейся продукции. Авиатранспортом лучше перевозить разные запчасти, оборудование для предприятий, задержкаа доставки которых может стать причиной остановки производства. Также это касается и брендовых вещей, которые выпускаются всего лишь на один сезон. Если вы заказываете доставку маленького товара, вам нужно будет заплатить за транспортировку всего лишь своей единицы груза, но никак не за весь рейс авиатранспортом.

Если сравнивать два варианты, нужно отметить, что доставка авиа путем, может и более выгодная по срокам, но она обойдется намного дороже, если сравнивать ее с морским транспортом.

Перевозка товаров железной дорогой из Поднебесной на территорию Украины практически не практикуется, поскольку большой риск похищения товара в пути. Даже страховые организации очень часто отказывают в страховании товара, который перевозят железной дорогой. Гарантия сохранности товара морским и авиатранспортом одинаковая. Тем более, что доставка морем осуществляется напрямую, без остановок на каких-либо промежуточных пунктах.

Таким образом, авиа доставка – лучший вариант для транспортировки товара в очень сжатые сроки с 100% гарантией сохранности груза в пути. Воздушный транспорт позволяет перевозить товары без потери их потребительских качеств и приемлемого товарного вида. Тарифы на доставку можно посмотреть здесь https://pokupayko.com/services/item/aviadostavka-cargo-express-5-dnei.