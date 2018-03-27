График поминальных дней на столичных кладбищах

Составлен график поминальных дней на городских кладбищах Киева. Начнется поминальная неделя 15 апреля. До этого администрациям коммунальных кладбищ поручено навести порядок на территории, вывезти мусор, кронировать деревья, покрасить ограждения, благоустроить 454 воинских захоронения и мемориала.

Поминальные дни состоятся:

Воскресенье, 15 апреля — Пироговское, Корчеватское, Мышеловское, Чапаевское, Северное, Лесное, Пуща-Водицкое, Южное, Святошинское, Братское, Михайловское, Соломенское, Совское, Шулявское, Старообрядное клабище, Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник.

Понедельник, 16 апреля — Дарницкое, Позняковское, Бортничанское, Выгуровское, Троещинское, Зверинецкое, Куреневское, Беличанское, Жулянское кладбище.

17 апреля — Байковое, Быковнянское кладбище, РС СКП «Киевский крематорий»;

18 апреля — Городское кладбище.

9 мая поминальные дни пройдут на Военном кладбище и в Парке Вечной Славы.

В поминальные дни 15−18 апреля и 9 мая на Южном, Северном, Лесном, Байковом и Городском кладбищах будут дежурить бригады экстренной (скорой) медицинской помощи. Возле кладбищ будут охранять порядок полицейские патрули. // «ФАКТЫ»