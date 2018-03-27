Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Ирландия вышлет одного российского дипломата

27.03.2018 16:20

Ирландия приняла решение выдворить одного российского дипломата в знак солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Irish Times.

Ирландия вышлет одного российского дипломата

Один из российских дипломатов в Ирландии, должен быть выслан. Такую информацию подтвердил министр иностранных дел Ирландии Симон Коуэн.

Сообщается, что сегодня утром российский посол был вызван в Департамент иностранных дел в Дублине, чтобы получить информацию об этом решении.

"Использование химического оружия, в том числе использование любых токсичных химических веществ в качестве оружия, кем угодно и где угодно, особенно шокирующее и отвратительное. Атака в Солсбери была не просто атакой против Соединенного Королевства, а оскорблением международной системы, основанной на правилах, от которых зависит наша безопасность и благополучие", - говорится в заявлении правительства Ирландии.

В заявлении говорится, что после выводов Европейского совета и оценки со стороны служб безопасности господин Коуэн решил выгнать одного из сотрудников посольства в Дублине.

Сообщают, что Россия имеет 17 аккредитованных дипломатов в своем посольстве на юге Дублина.

Напомним, по состоянию на утро, 27 марта, 24 страны мира сообщили, что высылают 139 российских дипломатов.

Сейчас, с Ирландией, уже 25 стран приняли решение выдворить российских дипломатов, вместе 140 дипломатов.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...