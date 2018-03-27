В Харькове уголовник восемь часов пытал четырех женщин

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы

В Харькове 34-летний мужчина незаконно удерживал и пытал четырех женщин. Об этом сообщает пресс-служба Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Ранее судимый злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения закрыл женщин в комнате частного дома по месту жительства и пытал их почти восемь часов.

Его жертвами стали 45-летняя сожительница со своей 27-летней дочерью, а также их подруги 46 и 23 лет.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и частью 1 статьи 127 ("Пытки") Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина находится под стражей. // Сегодня