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В Харькове уголовник восемь часов пытал четырех женщин

27.03.2018 16:32

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы

В Харькове 34-летний мужчина незаконно удерживал и пытал четырех женщин. Об этом сообщает пресс-служба Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Фото: pixabay.com

Ранее судимый злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения закрыл женщин в комнате частного дома по месту жительства и пытал их почти восемь часов.

Его жертвами стали 45-летняя сожительница со своей 27-летней дочерью, а также их подруги 46 и 23 лет.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и частью 1 статьи 127 ("Пытки") Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина находится под стражей. // Сегодня

 

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